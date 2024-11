COP29 : L’ICESCO appelle à l’intégration d’un agenda vert dans les systèmes éducatifs

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

Dr Salim AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a souligné la nécessité d’intégrer l’agenda vert dans les systèmes éducatifs, étant donné que les effets négatifs du changement climatique sont devenus une préoccupation majeure. Il a précisé que la réalisation de la durabilité passe par l’action collective entre les institutions concernées par l’éducation et les politiques climatiques afin de renforcer les capacités des étudiants et de créer un environnement plus sûr, annonçant à cet égard le lancement du « Cadre de l’ICESCO pour l’éducation verte dans le monde islamique » en coopération avec la prestigieuse Université de Cambridge, au Royaume-Uni, selon l’ICESCO.

Ces propos relèvent de son allocution prononcée lundi 18 novembre 2024, au cours de la table ronde ministérielle sur le développement humain et l’éducation verte pour l’adaptation au changement climatique dans le cadre de la COP29, tenue par la présidence de la COP29 et le ministère azerbaïdjanais des Sciences et de l’Éducation, en coopération avec l’UNESCO et l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), en présence de participants de haut niveau.

Dr AlMalik a expliqué que le cadre de l’ICESCO comprend des lignes directrices et des recommandations politiques alignées sur quatre piliers principaux : les programmes scolaires, les enseignants, les écoles et l’engagement communautaire, et cherche à inclure dans l’éducation les faits scientifiques sur le changement climatique et les aspects sociaux, économiques et comportementaux de la justice climatique. Il a noté que les progrès des États membres de l’ICESCO dans le processus d’adoption de l’éducation verte seront mesurés par la réalisation d’objectifs à court et à long terme au cours des 11 prochaines années.

Le Directeur général a révélé que l’ICESCO est engagée dans la mise en place d’une plateforme d’information internationale pour le suivi de l’évolution du processus d’adoption de l’éducation verte, en partenariat avec l’Initiative de l’UNESCO pour une éducation verte, qui sera lancée lors de la COP30 l’année prochaine au Brésil, et qui permettra aux gouvernements et aux responsables de prendre des décisions et de planifier la réalisation des objectifs de 2030. Il a également mis en exergue les principales dispositions de la Déclaration de Mascate publiée à l’issue de la troisième édition de la Conférence de l’ICESCO des ministres de l’Éducation sur la transformation de l’éducation et le changement climatique.

Dr AlMalik a conclu son allocution en soulignant l’importance de l’action collective face aux défis complexes posés par le changement climatique, rappelant que l’Organisation s’est engagée à jouer un rôle central dans la mise en place d’un paysage éducatif durable et inclusif, en collaboration avec tous les intéressés.