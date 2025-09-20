Début des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Les qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 ont débuté à Bakou.

Dix équipes disputent la course d’une heure sur un circuit de 6 kilomètres.

Le meilleur résultat des troisièmes essais libres a été obtenu par Lando Norris, pilote de l'écurie McLaren. Norris a remporté les premiers essais libres organisés hier, tandis que Lewis Hamilton, pilote de l’écurie Ferrari, a remporté les deuxièmes.