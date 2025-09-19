Formule 1 GP d’Azerbaïdjan : le premier essai libre débute

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

Le premier essai libre du Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 a débuté vendredi 19 septembre à 12h30, heure locale.

Dix écuries (deux pilotes pour chacune) disputent cette course.

Le premier essai libre durera 1 heure sur le tracé urbain de Bakou, long de 6 kilomètres.

Aujourd'hui, les qualifications de Formule 2 commenceront également à 14h00, et la deuxième séance d'essais libres de Formule 1 sera lancée à 16h00.