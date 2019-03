Entretien de la première vice-présidente azerbaïdjanaise avec la première dame de France

Paris, 12 mars, AZERTAC

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva s’est entretenue le 12 mars avec la première dame de France Brigitte Macron.

Les parties se sont déclarées satisfaites du développement des relations entre l'Azerbaïdjan et la France. Il a été noté que le déplacement de la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva à Paris contribuerait considérablement au développement des liens. Au cours de l'entretien, les discussions ont porté sur les questions concernant la famille et les femmes, l'éducation et la protection de l'environnement, il a été souligné que l’activité du Lycée français à Bakou suscitait la satisfaction. L’importance des manifestations culturelles organisées à différentes périodes en France, sous la direction de Mehriban Aliyeva, a été mise en valeur.

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a invité la première dame française Brigitte Macron à effectuer une visite en Azerbaïdjan. L'invitation a été acceptée avec plaisir.