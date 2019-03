Le président de la République reçoit une délégation du PNUD

Bakou, 13 mars, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu ce mercredi une délégation menée par Mirjana Egger, administratrice assistante et directrice du Bureau régional pour l’Europe et la Communauté des Etats indépendants du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Le président de la République a noté que le Programme des Nations Unies pour le développement opérait avec succès depuis plus de vingt ans dans son pays, soulignant que l'appui de ce programme et des autres institutions spécialisées des Nations Unies à l’Azerbaïdjan pendant les premières années de son indépendance était hautement apprécié.

L’administratrice assistante et directrice du Bureau régional pour l’Europe et la Communauté des Etats indépendants du PNUD, Mirjana Egger, a noté que l'Azerbaïdjan se classait parmi les pays à revenu intermédiaire et s'est déclarée satisfaite de la coopération du PNUD avec l'Azerbaïdjan. Elle a déclaré que le PNUD était prêt à entretenir un partenariat à long terme avec l’Azerbaïdjan en matière de diversification économique, de développement des petites et moyennes entreprises et dans les autres domaines prioritaires pour l'Azerbaïdjan.

Au cours de la rencontre, l'importance de la contribution de l'Azerbaïdjan aux projets humanitaires internationaux a été mise en valeur et un échange de vues a eu lieu sur la coopération entre l'Azerbaïdjan et le PNUD dans ce domaine.