Le président Ilham Aliyev reçoit la délégation menée par le ministre iranien de l’Economie et des Finances

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu ce vendredi une délégation menée par Farhad Dejpassand, ministre de l’Economie et des Finances de la République islamique d’Iran, co-président de la Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-iranienne.

Les parties se sont déclarés convaincues que la réunion de la commission intergouvernementale azerbaïdjano-iranienne serait fructueuse et que les problèmes à débattre seraient résolus à Bakou.

Lors de l’entretien, il a été souligné que les questions discutées dans les domaines du transport, de l'énergie, de l'industrie, du commerce, de l’investissement, de l'agriculture et de la santé avaient donné de très bons résultats, les mesures à prendre pour encourager les échanges commerciaux ont été abordées, les parties se sont félicitées du lancement de l'usine d’assemblage automobile moderne de Neftchala. Le lancement du corridor de transport Nord-Sud a été considéré lui aussi comme un événement important. Le président Ilham Aliyev a présenté ses félicitations pour l'ouverture récente du chemin de fer Qazvin-Racht.

Au cours de l’entretien, les travaux réalisés dans le domaine de l’énergie électrique ont été hautement appréciés et ont souligné l’importance de développer la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine concerné.

Farhad Dejpassand a exprimé sa gratitude au président azerbaïdjanais de l’avoir reçu, lui transmettant les salutations et les félicitations du président de la République islamique d’Iran, Hassan Rohani, à l’occasion de la fête de Novrouz. Il a noté que Hassan Rohani et tout l'Iran considéraient l'Azerbaïdjan comme un pays ami et frère. Farhad Dejpessand a souligné l'importance des opinions prononcées par le président Ilham Aliyev au sujet des relations bilatérales.

Il a été noté que la coopération entre les deux pays se développait avec succès dans tous les domaines grâce à la volonté des présidents azerbaïdjanais et iranien.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations de son homologue iranien Hassan Rohani, ainsi que ses félicitations à l’occasion de la fête de Novrouz et a demandé de lui transmettre les siennes.