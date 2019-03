Le président de la République reçoit le directeur général de l’ISESCO

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu ce vendredi le directeur général de l’ISESCO Abdulaziz Othman Altwaijri.

Le directeur général de l'ISESCO, Abdulaziz Othman Altwaijri, a exprimé son plaisir de sa visite en Azerbaïdjan et de sa participation au VIIe Forum global de Bakou. Il a déclaré que cet événement contribuait à la coopération internationale. « L'Azerbaïdjan se développe et progresse avec succès sous la présidence et avec la politique clairvoyante du président Ilham Aliyev », a estimé Abdulaziz Othman Altwaijri, ajoutant que les positions de l’Azerbaïdjan se raffermissait de jour en jour non seulement dans la région, mais aussi dans le monde entier.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude à Abdulaziz Othman Altwaijri pour les paroles agréables et l’a remercié pour sa participation à la 7e édition du Forum global de Bakou. Le président de la République a dit que le VIIe Forum global de Bakou était devenu un événement important pour la discussion des questions d’importance mondiale. Abordant la coopération avec l'ISESCO, le président Ilham Aliyev a déclaré que le soutien apporté par l’organisation à la position équitable de l'Azerbaïdjan dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan était hautement apprécié par l’Etat et le peuple azerbaïdjanais.

Un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de la coopération lors de l’entretien.