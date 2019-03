Vœux du président de la République aux Azerbaïdjanais à l’occasion de la fête de Novrouz

Bakou, le 18 mars 2019.

Mes chers compatriotes !

A l'occasion de la fête de Novrouz, je vous présente mes vœux chaleureux et souhaite une bonne humeur, une excellente santé et plein bonheur à vous tous en ces jours de fête.

La fête de Novrouz, qui a filtré dans les couches les plus profondes de notre vie morale depuis les temps reculés et ayant une place exceptionnelle dans la formation de nos valeurs nationales et culturelles, est un souvenir sans précédent de nos ancêtres pour nos générations actuelles. La philosophie de la vie et le monde de la pensée riches de notre peuple s’incarnent clairement dans les cérémonies de Novrouz, qui font vivre les imaginations sur l’unité de la nature avec l’être humain.

La fête de Novrouz a toujours été aliénée des influences étrangères sur le sol azerbaïdjanais et on n’a permis à aucune force de la retirer de l’âme de nos gens. C’est grâce à sa grande force spirituelle que nous avons pu garder de notre optimisme et notre confiance en l’avenir même pendant les périodes les plus compliquées de notre passé. Le fait que la fête du printemps est devenue aujourd’hui une vraie fête nationale constitue l’une des réussites de notre indépendance nationale.

L’arrivée du printemps est célébrée de manière solennelle conformément aux cérémonies traditionnelles. La fête de Novrouz est devenue l’expression de notre attachement au patrimoine historique et culturel au moment où la vague de mondialisation a pris de l’ampleur et les valeurs traditionnelles subissent des changements rapides. L’inscription de cette fête reflétant les hautes valeurs humaines dans la liste des chefs d’œuvre du patrimoine mondial de l’UNESCO est une source de fierté pour chacun de nous.

L’entrée de l’Azerbaïdjan, qui a fait de sérieux progrès en matière de développement durable, dans une nouvelle étape des réformes booste notre volonté de créer. Les différents projets réalisés parallèlement aux tendances de modernisation durable dans les différentes sphères de notre vie ciblent l’amélioration encore plus du bien-être des citoyens du pays. Que cette fête traditionnelle apporte une bonne humeur à toutes les maisons, de la joie, de la prospérité et de l’abondance à tous les foyers.

Bonne fête de Novrouz !

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan