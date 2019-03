Péter Szijjarto : Les relations entre la Hongrie et l’Azerbaïdjan sont stratégiques

Bakou, 29 mars, AZERTAC

En Azerbaïdjan, il existe un grand respect pour la diversité religieuse et on l’apprécie très. Les représentants de toutes les religions accomplissent de manière libre leurs rituels dans ce pays, a déclaré Péter Szijjarto, ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, lors de sa conférence à l’Université ADA le 29 mars.

Abordant les liens entre l'Azerbaïdjan et la Hongrie, le ministre Péter Szijjarto a réitéré le caractère stratégique des relations entre les deux pays. Il a dit qu’il fallait souligner particulièrement la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Hongrie dans les domaines du commerce des produits alimentaires et de l'énergie. « Nous considérons l'Azerbaïdjan comme un acteur important dans la diversification des sources d'énergie en Europe, y compris en Hongrie. La Hongrie envisage les variantes pour diversifier les sources de gaz. La meilleure variante pour nous est la livraison du gaz azerbaïdjanais par le Corridor gazier Sud. Cela fera l’objet de discussions lors des rencontres à tenir à Bakou », a estimé le ministre hongrois.

« L’Azerbaïdjan qui joue un rôle clé dans l’assurance de la sécurité régionale est un partenaire important de l’Europe », a souligné Péter Szijjarto, disant espérer que le nouvel accord, qui permettra de renforcer davantage la coopération de l'Azerbaïdjan avec l'Union européenne, serait signé dans le plus bref délai possible.