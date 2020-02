Le président azerbaïdjanais entame une visite d’Etat en Italie VIDEO

Rome, 19 février, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a entamé le 19 février une visite d’Etat en République d’Italie.

Un détachement d’honneur était aligné en l’honneur du président azerbaïdjanais à l’Aéroport international de Rome-Fiumicino.

A sa descente d’avion, le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont été accueillis par Inigo Lambertini, chef du Protocole de la République italienne, et Augusto Massari, ambassadeur d’Italie en Azerbaïdjan, et d’autres personnalités officielles.