Rome : entretien avec le président du Sénat italien

Rome, 20 février, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s'est entretenu ce jeudi avec la présidente du Sénat de la République italienne, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Le président Ilham Aliyev a été accueilli par la présidente du Sénat Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Le chef de l'Etat azerbaïdjanais et la présidente du Sénat italien ont posé pour une photo.

Maria Elisabetta Alberti Casellati a évoqué sa visite en Azerbaïdjan et celle de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva à Rome. Elle a dit que l'amitié entre les deux pays se développait de manière globale. Soulignant la visite officielle du président italien en Azerbaïdjan, la présidente du Sénat a déclaré que la coopération azerbaïdjano-italienne, fondée sur des liens historiques, se développait dans tous les domaines.

Le président Ilham Aliyev a souligné l'importance de la visite officielle du président italien Sergio Mattarella à Bakou. Le président a déclaré que cette visite avait montré une fois de plus que les relations des deux pays étaient excellentes. Le chef de l'Etat a mis en valeur l'importance des documents signés lors de sa visite d'Etat en Italie. Le président Ilham Aliyev a déclaré que la Déclaration conjointe sur le renforcement du partenariat stratégique multidimensionnel entre la République d'Azerbaïdjan et la République italienne porterait les relations à un nouveau niveau. Il a été souligné que l'Italie était le principal partenaire politique, économique et commercial de l'Azerbaïdjan parmi les pays européens.

Au cours de l'entretien, il a été indiqué que les relations interparlementaires revêtaient une grande importance. Il a été souligné que l'Azerbaïdjan et l'Italie coopéraient aussi au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, de l'APCE et des autres organisations. L'importance de la réussite de la mise en œuvre du projet TAP, ainsi que de la participation des entreprises italiennes à des projets réalisés en Azerbaïdjan dans le secteur de l'énergie et dans d'autres domaines.

Les parties se sont offert des souvenirs à la fin de l'entretien.