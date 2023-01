L’ICESCO et la Mauritanie examinent la coopération en matière d’éducation, de sciences et de culture

Bakou, 5 janvier, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a entamé sa visite officielle en République islamique de Mauritanie par une réunion avec M. Mohamed Ould Soueidatt, ministre mauritanien de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Président de la Commission nationale mauritanienne pour l’éducation, la culture et les sciences, afin d’examiner les développements de la coopération entre l’ICESCO et la Mauritanie dans les domaines de compétence de l’Organisation, selon le site Internet de l’ICESCO.

Au cours de la réunion, tenue le 5 janvier 2023 au siège du Ministère à Nouakchott, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le partenariat distingué entre l’ICESCO et les institutions mauritaniennes spécialisées dans les domaines d’action de l’Organisation, dans le cadre du programme de célébration de Nouakchott capitale de la culture du monde islamique pour 2023, qui englobe un grand nombre d’activités et de projets à mettre en œuvre dans la capitale et d’autres villes du pays.

Le Directeur général de l’ICESCO a indiqué que l’élection de Nouakchott capitale de la culture du monde islamique pour 2023 vient en reconnaissance du potentiel de cette ville qui a enrichi le patrimoine culturel, artistique et littéraire du monde islamique grâce à son histoire, ses intellectuels et ses historiens. Il a précisé que la célébration par l’ICESCO des capitales de la culture procède de sa conscience de l’importance du capital culturel et d’une volonté de promouvoir l’image de ces villes en faisant une destination culturelle.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les principaux programmes et projets à mettre en œuvre durant cette année, à savoir la préservation et la valorisation des sites patrimoniaux du pays, inscrits sur les listes de l’ICESCO pour le patrimoine du monde islamique, l’appui aux institutions mauritaniennes opérant dans la préservation du patrimoine et la formation du personnel y afférent, la tenue de conférences, de festivals et d’expositions culturelles, le renforcement des capacités des jeunes et des femmes, l’appui à l’économie et au tourisme culturels et le lancement de concours et de prix culturels.

Pour sa part, M. Ould Soueidatt a salué le rôle de l’ICESCO dans le soutien à ses États membres en matière d’éducation, de sciences et de culture, et exprimé à l’Organisation ses remerciements et sa reconnaissance pour la sélection de Nouakchott capitale de la culture du monde islamique pour 2023. Il a aussi réaffirmé le soutien de la République islamique de Mauritanie à l’ICESCO et sa volonté de poursuivre leur coopération.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, Secrétaire général de la Commission nationale mauritanienne, ainsi que de la délégation accompagnant le Directeur général de l’ICESCO, constituée des chefs de secteur.