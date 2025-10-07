Jeux de la CEI : 4 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

Lors des IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan, les compétitions se dérouleront dans quatre disciplines sportives réparties dans plusieurs villes du pays.

Les équipes azerbaïdjanaise et ouzbèke s'affronteront pour la médaille d'or au polo de Chéki. Les compétitions de gymnastique rythmique y seront organisées aussi.

Les vainqueurs de l'escrime seront désignés au Palais des sports de Gandja.

Les médaillés de lutte gréco-romaine seront désignés au Complexe sportif de Gandja.

Il convient de noter que les IIIes Jeux de la CEI se termineront le 8 octobre.