Jeux de la CEI : 4 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
Bakou, 7 octobre, AZERTAC
Lors des IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan, les compétitions se dérouleront dans quatre disciplines sportives réparties dans plusieurs villes du pays.
Les équipes azerbaïdjanaise et ouzbèke s'affronteront pour la médaille d'or au polo de Chéki. Les compétitions de gymnastique rythmique y seront organisées aussi.
Les vainqueurs de l'escrime seront désignés au Palais des sports de Gandja.
Les médaillés de lutte gréco-romaine seront désignés au Complexe sportif de Gandja.
Il convient de noter que les IIIes Jeux de la CEI se termineront le 8 octobre.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le président ouzbek Mirzioïev est en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [18:27]
Le président kazakh Tokaïev arrive en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [17:45]
Le président kirghiz Japarov entame une visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [16:44]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 06.10.2025 [14:50]
Jeux de la CEI : 8 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 06.10.2025 [11:03]
France: Le nouveau gouvernement dévoilé sans grand changement
- 06.10.2025 [10:17]
Jeux de la CEI : trois lutteurs azerbaïdjanais décrochent les médailles
- 04.10.2025 [18:52]
La Journée de la ville est célébrée à Djabraïl
- 04.10.2025 [18:43]
Une tireuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [17:42]
Jeux de la CEI : une boxeuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’or
- 04.10.2025 [15:39]
Une boxeuse azerbaïdjanaise décroche l’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [14:29]
La Semaine mondiale de l'espace est lancée
- 04.10.2025 [12:54]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses
- 04.10.2025 [11:57]
Aujourd’hui, c’est la Journée de la ville de Djabraïl
- 04.10.2025 [10:16]
Le président Ilham Aliyev : Le monde turcique est notre famille !
- 04.10.2025 [08:36]
Jeux de la CEI/lutte libre: un athlète azerbaïdjanais remporte le bronze
- 03.10.2025 [20:18]
Une campagne de plantation d’arbres organisée à Muchfigabad
- 03.10.2025 [19:26]
Le 11e Sommet des présidents de parlement des pays du G20 prend fin
- 03.10.2025 [14:05]
Jeux de la CEI: le gymnaste azerbaïdjanais Magsoud Mahsoudov remporte l’or
- 03.10.2025 [13:05]
Une gymnaste azerbaïdjanaise décroche le bronze aux Jeux de la CEI
- 03.10.2025 [13:04]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses
- 03.10.2025 [12:52]
Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une hausse sur les bourses
- 03.10.2025 [12:49]
Les cours du pétrole enregistrent une hausse sur les bourses mondiales
- 03.10.2025 [12:36]
Le 7e Concours international d'architecture de Bakou prend fin
- 03.10.2025 [10:16]