Jeux de la CEI : L’Azerbaïdjan garantit ses premières médailles
Guébélé, 26 septembre, AZERTAC
L’Azerbaïdjan a assuré ses premières médailles de la 3e édition des Jeux de la CEI.
Les pongistes azerbaïdjanais ont éliminé en demi-finale les équipes ouzbèkes et kazakhes.
Les équipes azerbaïdjanaise et russe s'affronteront lors du match final.
Plus tôt, l’équipe féminine a battu l'Ouzbékistan et s'est qualifiée pour la finale. L'Azerbaïdjan a ainsi décroché ses premières médailles aux IIIes Jeux de la CEI.
Il convient de noter que les matchs finaux auront lieu le 27 septembre.
