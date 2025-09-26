Jeux de la CEI : L’Azerbaïdjan garantit ses premières médailles

Guébélé, 26 septembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a assuré ses premières médailles de la 3e édition des Jeux de la CEI.

Les pongistes azerbaïdjanais ont éliminé en demi-finale les équipes ouzbèkes et kazakhes.

Les équipes azerbaïdjanaise et russe s'affronteront lors du match final.

Plus tôt, l’équipe féminine a battu l'Ouzbékistan et s'est qualifiée pour la finale. L'Azerbaïdjan a ainsi décroché ses premières médailles aux IIIes Jeux de la CEI.

Il convient de noter que les matchs finaux auront lieu le 27 septembre.