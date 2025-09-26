Jeux de la CEI : Les porte-drapeaux azerbaïdjanais sont connus
Bakou, 26 septembre, AZERTAC
Les porte-drapeaux azerbaïdjanais pour la 3e édition des jeux de la CEI ont été déterminés.
Cette mission sera assurée par le karatéka Assiman Gourbanly et la taekwondoïste Zemfira Hassanzadé lors de la cérémonie d'ouverture des jeux qui auront lieu le 28 septembre au stade municipal de Gandja.
Il convient de noter que le 3e édition des Jeux de la CEI se dérouleront du 28 septembre au 8 octobre dans sept villes azerbaïdjanaises : Gandja, Yevlakh, Minguétchevir, Guébélé, Chéki, Göygöl et Khankendi.
