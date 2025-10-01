Jeux de la CEI : sept disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
Yevlakh, 1er octobre, AZERTAC
Lors des IIIes Jeux de la CEI (Communauté des États indépendants), organisés pour la première fois en Azerbaïdjan, les compétitions se dérouleront dans sept disciplines sportives réparties dans plusieurs villes du pays.
Le coup d'envoi de la gymnastique de trampoline sera donné à Chéki.
À Guébélé, la journée marquera la fin des compétitions de tir sportif. La ville accueillera également des épreuves par équipes mixtes en badminton. L’équipe d'Azerbaïdjan de football affrontera le Kirghizistan dans cette ville. Le match débutera à 12h00.
Par ailleurs, les compétitions de natation et de volley-ball se dérouleront à Gandja, tandis que les épreuves de boxe auront lieu à Yevlakh.
Pour rappel, ces IIIes Jeux de la CEI, qui réunissent un total de 1 624 athlètes provenant de 13 pays, se termineront le 8 octobre.
