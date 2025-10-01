Les tireurs azerbaïdjanais terminent les Jeux de la CEI avec 9 médailles

Guébélé, 1er octobre, AZERTAC

Les tireurs azerbaïdjanais ont terminé la journée avec deux médailles aux épreuves du tir au plateau lors des IIIes Jeux de la CEI.

Nermin Bedelli a remporté la médaille d'argent chez les femmes et Mourtaza Novrouzlou chez les hommes.

Les épreuves du tir au plateau sont ainsi terminées. L'équipe nationale azerbaïdjanaise a terminé les Jeux avec un total de 9 médailles, dont 5 en argent et 4 autres en bronze.