Natation: l’Azerbaïdjan termine les Jeux de la CEI avec 13 médailles

Gandja, 2 octobre, AZERTAC

Les épreuves de natation des IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan, ont pris fin.

Lors de la cinquième journée des compétitions organisées au Palais des sports de Gandja, les représentants azerbaïdjanais Suleyman Ismaïlzadé a remporté la médaille d'or et Anastasia Gnoussina s’est contentée du bronze.

Ils se sont distingués respectivement dans les épreuves de 400 et 1500 mètres nage libre.

L'équipe d’Azerbaïdjan de natation a ainsi terminé les IIIes Jeux de la CEI avec 13 médailles.