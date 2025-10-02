Natation: l’Azerbaïdjan termine les Jeux de la CEI avec 13 médailles
Gandja, 2 octobre, AZERTAC
Les épreuves de natation des IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan, ont pris fin.
Lors de la cinquième journée des compétitions organisées au Palais des sports de Gandja, les représentants azerbaïdjanais Suleyman Ismaïlzadé a remporté la médaille d'or et Anastasia Gnoussina s’est contentée du bronze.
Ils se sont distingués respectivement dans les épreuves de 400 et 1500 mètres nage libre.
L'équipe d’Azerbaïdjan de natation a ainsi terminé les IIIes Jeux de la CEI avec 13 médailles.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le président azerbaïdjanais présente ses félicitations au Qarabag FK
- 01.10.2025 [23:47]
Ligue des champions de l’UEFA : le Qarabag remporte sa deuxième victoire
- 01.10.2025 [23:02]
Bakou accueillera le Dialogue D-8 sur le climat et les villes
- 01.10.2025 [19:36]
Les tireurs azerbaïdjanais terminent les Jeux de la CEI avec 9 médailles
- 01.10.2025 [17:08]
L’AZERTAC représenté à la XI Foire internationale du livre de Bakou
- 01.10.2025 [16:43]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en baisse sur les bourses
- 01.10.2025 [16:09]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 01.10.2025 [15:48]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 16 dollars
- 01.10.2025 [15:47]
Cérémonie d'ouverture de la 11e Foire internationale du livre de Bakou
- 01.10.2025 [15:14]
Montréal : Le Maroc et la Gambie signent un accord sur les services aériens
- 01.10.2025 [14:11]
Le président italien termine sa visite officielle en Azerbaïdjan
- 01.10.2025 [12:55]
Le président italien visite l’Allée des Martyrs à Bakou
- 01.10.2025 [12:06]
Jeux de la CEI /Badminton : l'Azerbaïdjan se qualifie pour les demi-finales
- 01.10.2025 [11:33]
Un nageur azerbaïdjanais décroche l’argent aux Jeux de la CEI
- 01.10.2025 [11:21]
Les compétitions de badminton lancées aux IIIes Jeux de la CEI
- 01.10.2025 [11:02]
Jeux de la CEI : sept disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 01.10.2025 [10:33]
Des volleyeurs azerbaïdjanais remportent la victoire aux Jeux de la CEI
- 30.09.2025 [20:34]
Quatre boxeurs azerbaïdjanais se hissent à la demi-finale des Jeux de la CEI
- 30.09.2025 [20:32]
L’Azerbaïdjan et le Bélarus discutent des relations éducatives
- 30.09.2025 [20:17]
Entretien entre les Premiers ministres azerbaïdjanais et biélorusse
- 30.09.2025 [18:31]
L’Azerbaïdjan et les Etats-Unis discutent de la sécurité régionale
- 30.09.2025 [18:10]
L'OMS traverse une période difficile en raison des coupes budgétaires
- 30.09.2025 [16:03]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 40 dollars
- 30.09.2025 [15:39]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 30.09.2025 [15:25]
L'Assemblée générale de l’ONU a conclu son débat général
- 30.09.2025 [14:12]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse
- 30.09.2025 [12:50]
L’ICESCO a participé au Forum international des experts à Tachkent
- 30.09.2025 [12:19]
Bakou accueille le 2e Forum des médias Azerbaïdjan-Ouzbékistan
- 30.09.2025 [10:26]
La deuxième journée de la Semaine d'action climatique de Bakou 2025 débute
- 30.09.2025 [10:20]
Jeux de la CEI : l’équipe azerbaïdjanaise de sambo remporte 8 médailles
- 29.09.2025 [20:57]
Une délégation ouzbèke visite l'Agence de développement des médias
- 29.09.2025 [20:52]
Des représentants des principaux médias ouzbeks visitent l'AZERTAC
- 29.09.2025 [20:37]
La coopération éducative azerbaïdjano-chinoise discutée
- 29.09.2025 [20:20]
Le samboïste azerbaïdjanais Nihad Rahimov sacré champion des Jeux de la CEI
- 29.09.2025 [18:51]
Jeux de la CEI : Une autre médaille d’or pour l’équipe azerbaïdjanaise
- 29.09.2025 [18:35]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 29.09.2025 [18:31]
Jeux de la CEI : L’Azerbaïdjan remporte sa première médaille d’or
- 29.09.2025 [17:40]