Sept boxeurs azerbaïdjanais disputeront les Jeux de la Solidarité Islamique
Bakou, 3 novembre, AZERTAC
La sixième édition des Jeux de la Solidarité Islamique seront lancés le 7 novembre à Riyad.
Sept boxeurs azerbaïdjanais disputeront les épreuves qui dureront quinze jours.
Il convient de noter que les épreuves de boxe débuteront avant la cérémonie d'ouverture officielle. Les rencontres, qui commenceront le 5 novembre, se termineront cinq jours plus tard.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Egypte
- 01.11.2025 [17:25]
Chine : les astronautes de Shenzhou-21 entrent dans la station spatiale
- 01.11.2025 [13:18]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses
- 01.11.2025 [11:53]
La coopération économique azerbaïdjano-hongroise discutée à Samarcande
- 31.10.2025 [20:27]
Le taux d’inflation annuel de la zone euro en baisse à 2,1%
- 31.10.2025 [17:17]
Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite au Kazakhstan
- 31.10.2025 [15:51]
Le prix de l’or en hausse et celui de l’argent en chute sur les bourses
- 31.10.2025 [15:35]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 31.10.2025 [14:44]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en diminution
- 31.10.2025 [12:55]
Le 31 octobre, c’est la Journée mondiale des villes
- 31.10.2025 [11:23]
Pays-Bas : recul de l’extrême droite, essor du centre aux législatives
- 30.10.2025 [19:06]
La Chine lancera le vaisseau spatial habité Shenzhou-21 le 31 octobre
- 30.10.2025 [18:12]
Neuf familles s’installent dans le village de Vengli de la région d’Aghdam
- 30.10.2025 [17:08]
Cambriolage au Louvre : cinq nouvelles interpellations en région parisienne
- 30.10.2025 [16:05]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 30.10.2025 [15:23]
Les cours du pétrole poursuivent leur diminution sur les bourses mondiales
- 30.10.2025 [11:45]
Leyla Aliyeva assiste à la présentation du documentaire « Hirkan » à Guébélé
- 30.10.2025 [11:18]
Le prix du baril de pétrole azerbaïdjanais dépasse les 66 dollars
- 30.10.2025 [10:30]
L’Azerbaïdjan sera représenté par 9 judokas au Championnats d’Europe
- 29.10.2025 [20:25]
L’Azerbaïdjan et Oman discutent des questions relatives à leur coopération
- 29.10.2025 [17:14]
Les cours du pétrole en régression sur les bourses mondiales
- 29.10.2025 [16:33]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en forte baisse
- 29.10.2025 [15:12]
Le village de Hassanriz de la région d’Aghdéré reçoit ses nouveaux résidents
- 29.10.2025 [14:36]
L'ouragan Melissa frappe la Jamaïque, l'ONU se prépare à apporter de l'aide
- 29.10.2025 [12:45]
Le prix de l’or en baisse et celui de l’argent en hausse sur les bourses
- 29.10.2025 [11:05]
Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Aghdam et à Aghdéré
- 29.10.2025 [10:41]
Apec 2025 : Trump arrive à Gyeongju et débute son programme de 2 jours
- 29.10.2025 [10:37]