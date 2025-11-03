Sept boxeurs azerbaïdjanais disputeront les Jeux de la Solidarité Islamique

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

La sixième édition des Jeux de la Solidarité Islamique seront lancés le 7 novembre à Riyad.

Sept boxeurs azerbaïdjanais disputeront les épreuves qui dureront quinze jours.

Il convient de noter que les épreuves de boxe débuteront avant la cérémonie d'ouverture officielle. Les rencontres, qui commenceront le 5 novembre, se termineront cinq jours plus tard.