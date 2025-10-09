Un écrivain hongrois reçoit le prix Nobel de littérature

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Le nom de l'écrivain lauréat du prix Nobel de littérature 2025 a été annoncé.

Le Comité Nobel a annoncé le 9 octobre que l'écrivain hongrois László Krasnáhorkai avait reçu le prix Nobel de littérature. Ce prix lui a été décerné « pour son œuvre captivante et visionnaire qui, au milieu d’une terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l’art ».