Un écrivain hongrois reçoit le prix Nobel de littérature
Bakou, 9 octobre, AZERTAC
Le nom de l'écrivain lauréat du prix Nobel de littérature 2025 a été annoncé.
Le Comité Nobel a annoncé le 9 octobre que l'écrivain hongrois László Krasnáhorkai avait reçu le prix Nobel de littérature. Ce prix lui a été décerné « pour son œuvre captivante et visionnaire qui, au milieu d’une terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l’art ».
