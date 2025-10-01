Un nageur azerbaïdjanais décroche l’argent aux Jeux de la CEI

Gandja, 1er octobre, AZERTAC

Les épreuves de natation se poursuivent dans le cadre des IIIes Jeux de la CEI que l'Azerbaïdjan accueille pour la première fois.

Au Palais des sports de Gandja, lors de la quatrième journée de compétition, l’athlète azerbaïdjanais Süleyman Ismaïlzadé a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve du 800 mètres nage libre.

Rappelons que ces IIIes Jeux de la CEI, qui réunissent un total de 1 624 athlètes provenant de 13 pays, se termineront le 8 octobre.