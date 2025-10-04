Une boxeuse azerbaïdjanaise décroche l’argent aux Jeux de la CEI

Yevlakh, 4 octobre, AZERTAC

La finale des épreuves de boxe féminine a débuté aux Jeux de la CEI.

L’Azerbaïdjanaise Aysel Faradjova a affronté la Russe Victoria Klimova lors du dernier combat dans la catégorie des 46 kg.

Au terme d'un match intense, l’athlète nationale s'est inclinée face à son adversaire et a remporté la médaille d'argent.