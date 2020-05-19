المتاحف غير العادية للأكلات في العالم

باكو، 19 مايو (أذرتاج).

انشئ متحف الخبز الأذربيجاني في أغدام وهو الثاني من نوعه في العالم في 25 نوفمبر عام 1983 بعد استكمال أعمال الإنشاء والترميم في المطحنة القديمة بآغدام عام 1982.

والمتحف عبارة عن 3 أقسام.

يؤدي المدخل إلى صالة “الصيف”. تتوسط الصالة المغطاة جزئيا نافورة صغيرة. ويمكن الدخول من هنا إلى مقهى “سنبل” ومطبخ ومطعمين صغيرين. إلى اليسار صالة المعارض. كان للمتحف مدخل ثان. كما كانت في المتحف غرف إدارية وبهو.

مساحة صالة المعارض الأولى 80 كم مربع. وكانت توجد فيها طاحونة ميكانيكية بطاقتها الإنتاجية 8-10 طنا من القمح يوميا. وكان من بين المقتنيات هنا آلة “ترير” لتنظيف الحبوب لثلاثينيات القرن الماضي. أما صالة المعارض الثانية فإنها هي الأخرى كانت غنية بالمعروضات الشيقة. كانت تعرض فيها أدوات العمل أمثال محراث خشبي ومنجل وآلة درس القمح الخشبية وغيرها ورحًا يعود تاريخها إلى القرن الثاني، وآلة درس القمح باسم “جارجار”.

كانت معروضات المتحف في الطابق الثاني عبارة عن منتجات الخبز والدقيق بما فيها أنواع الخبز من كنجه ونخجيوان وقراباغ (قره باغ) وجورجيا وأرمينيا وداغستان وسمرقند. وكانت في الصالة السفلى جرة قديمة وأدوات المطبخ. والصالة التالية كانت مكرسة للمسائل المتعلقة بزراعة القمح والزراعة عامة. كانت تعرض فيها أنواع مختلفة من القمح والمعروضات المعمولة من القمح والحبوب وبطاقات لشراء الخبز كانت تقدم للأطفال أيام الحرب، كذلك خريطة أذربيجان المصنوعة من حبوب الغلال.

وكان في المتحف طاحٍ أيضا ليظهر عمل الطاحونة للزوار وتقديم لهم منتجاتهم الجاهزة.

وكان يسترعي الانتباه أقدم أثر من مقتنيات المتحف وهو حبوب القمح المتحجرة التي يعود تاريخها إلى الألفية السابعة قبل الميلاد. اكتشفت هذه الحبوب نتيجة الحفريات الأثرية الجارية حينذاك في تل “جالاغان” قرب قرية آفتلي لآغدام.

تعرض المتحف مرتين لهجوم القنبلتين اللتين أطلقتهما القوات المسلحة لأرمينيا. أصابت القنبلة الأولى صالة المعارض الثالثة لكن لم تنفجر. والقنبلة الثانية أطلقت في 12 أغسطس عام 1992 من قبل القوات المسلحة لأرمينيا المتمركزة في قريتي خاناباد وناختشفانيك لمحافظة عسكران وأصابت المتحف مما أدى إلى تدميره الشامل وحرق حوالي 1500 أثرا تاريخيا من مقتنيات المتحف.

متحف البطاطس

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كذلك توجد في المتحف كتب ورسائل لمؤسسة اوتو اتكارت تثبت الدور المميز للبطاطس في المطبخ العالمي.

متحف الكاكاو وشوكولاته

انشئ عام 1998 بمبادرة من غابريل درابس قرينة جوزيف درابس البلجيكي مؤسس شكولاته "كوديفا". يقرب المتحف من ساحة "غران بلاس"، ويتمركز في أحد الأزقة الضيقة.

متحف الفطر

تم تشغيله في وادي لويري بفرنسا عام 1987. يحتوي المتحف معلومات عن انواع مختلفة من الفطريات ويمكن تذوقها وشراؤها.

متحف الجبن في امستردام

تملك ندرلاند تاريخا حافلا بهذه الصناعة،يمكن التعرف في هذا المتحف بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشياء التاريخية واللوحات والادوات والمعدات المختلفة كنماذج عديدة للبقر المنتج للحليب، والاجهزة التي كانت مستعملة في صناعة الاجبان، وتفرج زي المزارع الهولندي التقليدي.

متحف الخردل الوطني في ولاية ويسكونسين الامريكية يقع في مدينة خوريف. تأسس من قبل المساعد السابق للنائب العام الامريكي باري ليفينسون.

يحتوي المتحف اكثر من 60 الف عينة وعلبة وقارورة تضم الخردل، اخذت هذه العينات من 50 ولاية امريكية واكثر من 70 بلدا في العالم.

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تقام في المتحف معارض وفعاليات مكرسة لعواقب المضافات الغذائية في صحة الانسان.