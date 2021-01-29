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    إعداد رسالة إعلامية أخرى عن اللآلئ الأذربيجانية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي

    ٢٩.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٧]

    باكو، 29 يناير، أذرتاج

    قدم النظام المركزي للمكتبات لمقاطعة ياسامال التابعة للإدارة العامة الثقافية لمدينة باكو معلومات الى الشبكات الاجتماعية حول ألة تار وصناعة تار وخبز من نوع لاواش ونسج السجاد وما إلى ذلك من لآلئ أذربيجان المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

    تفيد أذرتاج أنه تم تقديم المعلومات التالية للجمهور الافتراضي من أجل ترويج تراثنا الثقافي. وتغطئ الرسالة الإعلامية "إيشاري شهر" و"برج العذراء" و"قصر شيروان شاه".

    وتجدر الإشارة إلى أن "إيشاري شهر" أُدرجت في قائمة التراث العالمي إلى جانب نصب "قصر شيروانشاه" التذكاري و"برج العذراء" في نوفمبر 2000 في الدورة الرابعة والعشرين لليونسكو المنعقدة في مدينة كيرنز بأستراليا. وقدمت هذه الخطوة الهامة مرة أخرى للعالم دررنا المعمارية الفريدة - "برج العذراء" ومجمع قصر "شيرفانشاه" التي تعد من بين آثار الثقافة العالمية القديمة وفن شعبنا.

    تحتوي الرسالة على معلومات حول تاريخ المدينة القديمة (إيشاري شهر) ووصف برج العذراء الذي ظل يعمل كمتحف منذ عام 1964 ووصف وتاريخ مئذنة قصر شيروانشاه.

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