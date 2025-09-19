أمادا وأذرتاج يناقشان التعاون المشترك

باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج

زارت المديرة التنفيذية لوكالة أذربيجان الوطنية لمكافحة المنشطات أمادا تحمينة تقيزاده وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج لمناقشة فرص التعاون في مجال السياسة الإعلامية والرياضة.

وجرى خلال الزيارة عرض اللوحات والصور المتنوعة والمتحف الخاص بالوكالة التي تعكس مشاركة الرئيس إلهام علييف والمسؤولين الآخرين في الفعاليات والمقابلات الصحفية وزياراتهم للمناطق المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأشار رئيس مجلس إدارة أذرتاج وقار علييف في اجتماع منعقد مع الضيفة إلى أن الوكالة قامت بتحديث سياستها الإعلامية مع التركيز على الشباب والتعاون مع مؤسسات إعلامية أجنبية متعددة. ناقش الطرفان في الاجتماع مسائل نشر المعلومات في مجال الرياضة والشباب ودور أمادا في تعزيز الرياضة النظيفة وحماية صورة البلد الرياضية.

وأكدت المديرة التنفيذية لوكالة أمادا على الدور الاستراتيجي لوكالة أذرتاج مشيرة إلى إنجازات وأعمال أمادا.

كما شهد الاجتماع مناقشة التحضيرات للندوة الإقليمية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أوروبا المقررة العام المقبل في أذربيجان وتغطية فعاليات أمادا أثناء الدورة الثالثة من ألعاب بلدان رابطة الدول المستقلة في وسائل الإعلام الجماهيرية.

واتفق الطرفان على توسيع التعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة.