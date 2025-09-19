رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع عمدة كوالالمبور في ماليزيا

باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج

اجتمعت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا مع عمدة مدينة كوالالمبور والمديرة التنفيذية السابقة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف في 19 سبتمبر خلال زيارتها ماليزيا.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن الاجتماع شهد التأكيد على العلاقات الودية القائمة بين أذربيجان وماليزيا. وأشارت غفاروفا إلى أن الفعاليات والاجتماعات التي أجريت خلال الزيارة تسهم في تعزيز الروابط بين البلدين والبرلمانين.

ومن جانبها، استعرضت ميمونة محمد شريف زياراتها السابقة أذربيجان واجتماعاتها مع الرئيس إلهام علييف مشيدة بتطور باكو والبلد بشكل عام. كما قيّمت بشكل إيجابي المشاريع التي نفذت في أغدام وزنكيلان وفضولي خلال فترة قصيرة، بما في ذلك المشاركة في منتديات التخطيط العمراني الوطنية بصفتها مديرة تنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

كما ناقش الطرفان آفاق التعاون بين باكو وكوالالمبور والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.