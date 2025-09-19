تمديد سريان مفعول اتفاقية سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

قالت حلبة مدينة باكو في بيان إن سريان مفعول اتفاقية سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى مدد إلى عام 2030م.

يذكر أن السباق ينظم على حلبة باكو منذ عام 2016م.