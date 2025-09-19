سائق ريد بول يفوز بجولة التصفيات في سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

فاز سائق فريق ريد بول ماكس فيرستابين بجولة التصفيات في سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى على حلبة مدينة باكو فيما جاء سائق ويليامس كارلوس ساينز ثانيا وسائق راسينغ بولس ليام لاوسون ثالثا.

هذا وفاز سائق مكلارين لاندو نوريس بالمركز الأول في جولة التجارب الحرة الثالثة بينما سبق أن فاز يوم الامس سائق فريق مكلارين لاندو نوريس البريطاني بالمركز الأول في التجارب الحرة الأولى وسائق فيراري لويس هاميلتون في التجارب الحرة الثانية.

وستختتم جائزة أذربيجان الكبرى في 21 سبتمبر.