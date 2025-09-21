زغرب تستضيف بطولة العالم: مصارعو أذربيجان يحصدون ميداليتين ذهبية وبرونزية

باكو، 21 سبتمبر، أذرتاج

حصد مصارعو أذربيجان ميداليتين واحدة ذهبية وأخرى برونزية في بطولة العالم للمصارعة اليونانية الرومانية التي تُقام في العاصمة الكرواتية زغرب.

وفاز عُلوي غنيزاده المتنافس في الوزن الـ 72 كجم بلقب بطل العالم للمرة الثانية بعد تغلبه في النهائي على إبراهيم غانم بنتيجة 4-2. كما فاز مراد أحمدييف المتنافس في الوزن الـ 97 كجم بالميدالية البرونزية في مواجهة ضد الهنغاري أليكس سوكي، حيث انتهت المباراة بنتيجة 5-5 ولكن أحمدييف تفوق بفضل جودة النقاط.

وكان غنيزاده قد هزم غانم في النهائي العام الماضي ونجح هذا العام في الحفاظ على تفوقه في مباراة تنافسية. وفي مباراة أحمدييف، لعبت حركة بأربع نقاط نفّذها في الشوط الأول دورًا حاسمًا. وبهذه النتائج ارتفع عدد ميداليات مصارعي أذربيجان في البطولة إلى ثلاث ميداليات وفي اليوم السابق، حصل إلدنيز عزيزلي المتنافس في الوزن الـ 55 كجم على الميدالية البرونزية.

وتستمر البطولة في زغرب.