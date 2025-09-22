بحث المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي بين أذربيجان وإيران

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

التقى نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان شاهن مصطفايف بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لجمهورية ايران الإسلامية علي لاريجاني، وذلك على هامش زيارة الوفد الاذربيجاني الى الدولة المجاورة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهن مصطفايف هنأ الأمين الجديد للمجلس الأعلى بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في مهامه.

وخلال الاجتماع، تم تبادل وجهات النظر حول التعاون الاقتصادي بين البلدين ومسائل الأمن الإقليمي، كما تم التأكيد على أهمية ممرات النقل الشمالية-الجنوبية والشرقية-الغربية، بما في ذلك ممر "أراز" الجاري تنفيذه بين أذربيجان وإيران، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة الأخرى.