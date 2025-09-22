وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يلتقيان في نيويورك

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

التقى وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف ووزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان في مدينة نيويورك على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكت الإعلامي للوزارة أن الوزيرين تبادلا الآراء حول الخطوات المقبلة الممكنة لتعزيز جدول أعمال السلام وذلك استنادا إلى نتائج قمة واشنطن للسلام التي عقدت في 8 أغسطس 2025.

واتفق الوزيران على مواصلة الحوار.