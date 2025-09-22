تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى مدينة لاتشين المحررة من الاحتلال الأرميني محدث

لاتشين، 23 سبتمبر، أذرتاج

إن العائلات التي أعيد توطينها 23 سبتمبر اليوم في مسقط رأسها بمدينة لاتشين عاصمة ولاية لاتشين المحررة من الاحتلال الأرميني ضمن القافلة الأخرى تسلمت مفاتيح بيوتها الجديدة.

وحضر حفل تقديم المفاتيح مسؤولون لدى إدارة الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني بولاية لاتشين وفي الإدارة ولجنة الدولة لشؤون اللاجئين وسائر المؤسسات العامة ذات الصلة.

يذكر ان القافلة الأخرى المودّعة اليوم والمتضمنة 20 عائلة مكونة من 86 فردا من النازحين السابقين المقيمين في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة في المساكن الطلابية والمصحات والمباني الإدارية إقامة مؤقتة وصلت إلى مدينة لاتشين وبذلك بلغ عدد العائلات التي جرت إعادة توطينها بمسقط رؤوسها بالمدينة 591 عائلة متكونة من 2177 فرد وعدد العائلات المعادة على نطاق الولاية 956 عائلة متكونة من 3602 مواطن.

وعند الوصول أحاطهم موظفو وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما علماً عقب الاستقبال بتهلكة الألغام والذخائر والمعدات القتالية غير المنفجرة حيث نصحوهم بتجنب الاقتراب من أشياء وأجسام مجهولة وبإبلاغ الجهات المختصة على الفور في مواجهتهم مثل الحالات.

هذا وتستمر عملية عودة اللاجئين السابقين إلى المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف حيث أن ما يقرب من 50 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.

