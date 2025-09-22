رئيس الوزراء يبحث مع وزير التعليم التركي فرص تطوير التعاون التعليمي والتعليمي المهني

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

بحث رئيس مجلس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف مع وزير التعليم الوطني التركي يوسف تكين مسائل الوضع الراهن للتعاون في مجال التعليم والتعليم المهني وآفاق تطويره وكذلك فعاليات الجامعة التركية الاذربيجانية وسائر الشؤون ذذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان مجلس الوزراء ان الاجتماع شهد التعبير عن الارتياح من تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات بين البلدين فيما وصف الطرفان تدشين وحدة جديدة لثانوية الأناضول التركية في العاصمة باكو وكذلك افتتاح مدرسة ثانوية اذربيجانية بمدينة إسطنبول بدء من العام الدراسي القادم بنموذج بارز للتعاون المثمر في مجال التعليم بين البلدين.

كما جرى التأكيد بالارتياح على زيارة الوزير تكين جامعة قراباغ والمدارس الثانوية الجديدة في مدن شوشا وفضولي وأغدام المحررة من الاحتلال الارميني وعلى اهمية الوثائق الموقع عليها على هامش الزيارة للتعاون في مجالي التعليم والتعليم المهني.