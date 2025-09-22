رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع سفير بولندا الجديد

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

التقت رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا 23 سبتمبر اليوم سفير بولندا الجديد في أذربيجان باويل رادومسكي.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن غفاروفا هنأت السفير على توليه مهامه وأعربت عن أملها في أن تسهم فترة عمله في تعزيز التعاون بين باكو ووارسو.

وأشار الجانبان إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين وأعربا عن رضاهما عن تطور الروابط السياسية والاقتصادية. كما أكدا أهمية الزيارات رفيعة المستوى والعلاقات البرلمانية في دعم الشراكة الثنائية.

وقال السفير رادومسكي إنه أعجب بالنمو السريع في باكو وأذربيجان وأضاف أنه زار المناطق المحررة ولاحظ حجم مشاريع إعادة البناء والإصلاح والإعمار الجارية هناك.

كما شهد الاجتماع التطرق إلى سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.