مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 23 سبتمبر.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

وتم توفير المتهم واردانيان بالمحامي المنتخب من طرفه هو وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقاييف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

وأوضح القاضي أقاييف قبل الاستماع إلى الإفادات الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة.

وأفاد الشاهد المتضرر محمد تقي كريموف أنه أُصيب نتيجة لاستفزاز عناصر بقايا الجيش الأرميني والمجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في ولاية كلبجار وأوضح في إجاباته عن أسئلة المدعي أنّ عدداً من الأشخاص قد قُتلوا أثناء الحادث فيما أُصيب آخرون بجروح.

وذكر المتضرر جيهون محمدلي في شهادته أنه أُصيب خلال عملية إجلاء الجرحى في اراضي ولاية كلبجار نتيجة لإطلاق النار من قِبل بقايا الجيش الأرميني والمجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية وابلغ ردا على أسئلة المدعية أن سيارة الإسعاف كانت تحمل شارة مميزة ورغم ذلك تعرّضوا لإطلاق النار مضيفاً أن عدداً من الأشخاص الذين كانوا برفقته أُصيبوا كذلك.

وأما المتضرر نِعمَت عبد اللهيف فأجاب على أسئلة المدعي مؤكداً أنه أُصيب في مدينة خانكندي جراء نيران أطلقتها بقايا الجيش الأرميني والتشكيلات المسلحة الارمينية غير الشرعية .

وبدوره، أوضح المتضرر بختيار صمدلي في ردّه على أسئلة المدعي أنه أُصيب بطلق ناري في خانكندي نتيجة إطلاق النار من بقايا الجيش الأرميني والتشكيلات المسلحة الارمينية غير الشرعية.

كما صرّح المتضرر آغا حسين حاجييف في شهادته بأنه أُصيب إلى جانب تَرلان جباروف وصادق قاسملي في اراضي مدينة خانكندي نتيجة إطلاق النار من قِبل بقايا الجيش الأرميني والتشكيلات المسلحة الارمينية غير الشرعية.

وأدلى المتضرر محمد حسينوف بإفادته قائلا إنه أُصيب بجروح نتيجة استفزاز بقايا الجيش الأرميني والتشكيلات المسلحة الارمينية غير الشرعية في اراضي مدينة خانكندي وأوضح في ردّه على أسئلة المدعي أنّ واقف سلمانوف وعلي مصطفايف قد أُصيبا أيضاً خلال الحادث.

وأفاد المتضرر فريد إمام علييف في شهادته أنه أُصيب في اراضي ولاية خوجاوند جراء نيران عناصر بقايا الجيش الأرميني والمجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية، مضيفاً أنّ عوض عباسوف قد استُشهد أثناء الحادث، فيما أُصيب عدد من الأشخاص بجروح.

كما قال المتضرر جنكيز باشاييف في إفادته إنه أُصيب في اراضي ولاية آغدام نتيجة إطلاق النار من بقايا الجيش الأرميني والتشكيلات المسلحة الارمينية غير الشرعية.

وأما المتضرر إلياس مهدييف فقد أوضح في شهادته أنه أُصيب في ولاية خوجاوند نتيجة استفزاز عناصر بقايا الجيش الأرميني والمجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية.

وأوضح المتضرر رمال رستموف ردا على أسئلة المدعي أنه أُصيب بجروح في اراضي ولاية آغدَره نتيجة إطلاق النار من بقايا الجيش الأرميني والتشكيلات المسلحة الارمينية غير الشرعية.

كما ذكر المتضررون نجف علي موسموف ورامز سليمانوف وشاهن جابييف في إفادتهم أنهم أُصيبوا في اراضي ولاية خوجالي ومدينة خانكندي جراء استفزاز بقايا الجيش الأرميني والتشكيلات المسلحة الارمينية غير الشرعية.

وأفاد المتضرر جَيهون حسنوف في شهادته بأنه أُصيب في اراضي ولاية لاتشين نتيجة لإطلاق النار من بقايا الجيش الأرميني والتشكيلات المسلحة الارمينية غير الشرعية.

كما صرّح المتضررون حسين آخوندوف وسيمور علييف وإيلوين أحمدوف في إفاداتهم بأنهم أُصيبوا في اراضي ولاية أغدَره جراء استفزاز بقايا الجيش الأرميني والتشكيلات المسلحة الارمينية غير الشرعية.

وأبان المتضرر موسى عروجوف في شهادته أنه أُصيب في أراضي مدينة خانكندي نتيجة لإطلاق النار من بقايا الجيش الأرميني والتشكيلات المسلحة الارمينية غير الشرعية.

وأما المتضرر تورال قولييف فقد أبلغ في شهادته أنه أُصيب في ولاية أغدام نتيجة استفزاز بقايا الجيش الأرميني والتشكيلات المسلحة الارمينية غير الشرعية.

كما أبلغ 32 متضررا آخر في شهاداتهم أنهم اصيبوا بجروح مختلفة الخطورة في مناطق البلد المختلفة جراء طلقات نارية وقذائف هاون وصواريخ مختلفة العيار مطلقة من جانب عناصر بقايا الجيش الأرميني والتشكيلات المسلحة الارمينية غير الشرعية.

وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 30 سبتمبر.

هذا وإن المتهم روبين واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.

