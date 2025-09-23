رئيس تركيا: أشعر بالارتياح إزاء الخطوات المتخذة في الثامن من أغسطس على طريق السلام الدائم بين البلدين.
نيويورك، 23 سبتمبر، أذرتاج
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته خلال المناقشات رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن بلده دعم منذ البداية الجهود الرامية إلى تحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا.
وأشار أردوغان إلى أنه يشعر بالارتياح إزاء الخطوات المتخذة في الثامن من أغسطس الماضي على طريق السلام الدائم بين البلدين.
وأضاف الرئيس التركي "أشكر مجددًا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وفي مقدمة الداعمين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفي هذا السياق أؤكد أن عملية التطبيع بين بلدنا وأرمينيا تسير في مسارها الطبيعي".
