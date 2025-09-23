رئيسة الجمعية الوطنية الصربية تصل الى اذربيجان

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

وصلت رئيسة الجمعية الوطنية الصربية أنا برنابيتش الى اذربيجان في الثالث والعشرين من سبتمبر اليوم.

وكان في استقبال الضيفة الصربية على ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب رئيسة المجلس الوطني ضيافت عسكروف وسفير اذربيجان في صربيا كامل خاصييف وسفير صربيا في باكو دراغان ولاديساوليافيتش ومسؤولون آخرون.