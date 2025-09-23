حكمت حاجييف: نشكر للرئيس الأمريكي ترامب على قيادته التي أدت إلى حل الصراع

نيويورك، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

أعلن مساعد الرئيس الأذربيجاني ورئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف خلال مشاركته في منتدى أعمال بحر الخزر السادس الذي نظمه مركز الخزر للسياسات في نيويورك تحت عنوان "عبر الممر الأوسط: الربط والتمويل والطاقة" بنيويورك أن الصراع مع أرمينيا قد انتهى وذلك.

وأوضح حاجييف أن زياراته واشنطن كانت في السابق تتمحور حول مناقشة الصراع، لكنه الآن يأتي بجدول أعمال جديد.