بدء زيارة فريق العمل المعني بإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى فضولي وجبرائيل

جبرائيل، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

بدأت زيارة أعضاء فريق العمل المعني بإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة العامل ضمن المركز المشترك التابع لمقر التنسيق المنشأ لحل المسائل في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني بشكل مركزي إلى ولايتي فضولي وجبرائيل.

أفادت وكالة أذرتاج أن ممثلين عن وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما والهيئات الحكومية ذات الصلة الممثلة في فريق العمل يشاركون في هذه الزيارة.

وسيطلع أعضاء فريق العمل على أنشطة إزالة الألغام التي تنفذها أناما في قرية هوراديز التابعة لولاية فضولي وسيتابعون عملية إبطال مفعول الألغام المكتشفة. كما تتضمن الزيارة تقديم عرض تعريفي والتعرف على أنشطة إزالة الألغام الإنسانية التي تنفذها شركة محلية في قرية هوروفلو بولاية جبرائيل.