مساعد الرئيس: من المتوقع زيادة حجم الشحن عبر الممر الأوسط بأكثر من 50 مليون طن

باكو، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

قال مساعد الرئيس الأذربيجاني ومدير قسم شؤون السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف خلال مشاركته في منتدى أعمال بحر الخزر السادس الذي نظمه مركز الخزر للسياسات في نيويورك تحت عنوان "عبر الممر الأوسط: الربط والتمويل والطاقة" "من المتوقع أن يزداد حجم الشحن عبر الممر الأوسط بأكثر من 50 مليون طن وتقوم أذربيجان بالاستثمارات الإضافية لتحقيق هذا الهدف".

كما أضاف حاجييف ان ميناء باكو يتمتع بطاقة مناولة سنوية تبلغ 25 مليون طن ويتم العمل حاليا على توسيع هذه القدرات.

وأوضح أنه منذ عام 2020، بدأ تنفيذ مشروع خط السكك الحديدية الذي يمتد من باكو إلى زنكيلان وحتى حدود أرمينيا ومن المتوقع الانتهاء منه في منتصف عام 2026.

قال حاجييف "يُجرى العمل على الجزء البالغ طوله 42 كيلومترا من الممر الواقع في منطقة زنكزور داخل الأراضي الأرمينية ويشارك فيه شركاؤنا من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. وأما الجزء الثالث فيشمل منطقة نخجوان. كما يتم ضخ استثمارات إضافية في هذا المجال وندعو شركاءنا الدوليين، بما في ذلك البلدان الأوروبية للتعاون معنا والهدف الرئيسي هو تحويل جنوب القوقاز إلى منطقة للتعاون".