مهرجان العسل يُقام في كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني

كلبجار، 23 سبتمبر، أذرتاج

تنظم الممثلية الخاصة للرئيس الأذربيجاني في ولاية كلبجار ووزارة الزراعة ورابطة مربي النحل الأذربيجانية مهرجان العسل بمبادرة الجمعية الأهلية الحوار الدولي من اجل حماية إيديا في مدينة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني ويهدف المهرجان إلى الاحتفال بانتهاء موسم الرعي الصيفي وتعزيز مكانة العسل الأذربيجاني كعلامة تجارية عالمية.

ويعرض مربو النحل المعروفون من مختلف أنحاء البلد إضافة إلى مربي النحل الشباب الذين تدعمهم جمعية إيديا منتجاتهم المتنوعة في هذا المهرجان.