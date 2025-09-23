رئيس الاتحاد الدولي للتزلج: أذربيجان تتمتع بقدرات تنظيمية عالية

باكو، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

قال رئيس الاتحاد الدولي للتزلج كيم جاي يول بعد حفل افتتاح جائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد التي تُقام في باكو بين المراهقين ان هذه زيارتي الثانية إلى باكو وأنا سعيد جدا بوجودي في مدينة جميلة وعصرية مثل هذه.

كما أكد ثقته في إقامة البطولة على مستوى عال قائلا إن "أذربيجان تتمتع بقدرات تنظيمية عالية وأعتقد أن هذه المسابقة ستختتم بنجاح".

يُذكر أن البطولة يشارك فيها 92 رياضيا من 38 بلدا.