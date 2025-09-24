الرئيس إلهام علييف: الروابط الإقليمية تشكل أساس رؤانا نحو السلام المستدام

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن الروابط الإقليمية تشكل أساس رؤانا نحو السلام المستدام.

وأشار الرئيس علييف إلى أن "احدى النتائج المهمة لقمة واشنطن كانت مسار ترامب لأجل السلام والرفاه الدوليين تريبب الذي من شأنه أن يضمن التنقل دون عائق عبر ممر زنكزور وان يعزز الروابط الإقليمية".