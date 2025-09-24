الرئيس إلهام علييف: قمة واشنطن دليل على بدء مرحلة جديدة في العلاقات الأذربيجانية الأمريكية

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن قمة واشنطن دليل كذلك على بدء مرحلة جديدة في العلاقات الأذربيجانية الأمريكية.

وأضاف الرئيس علييف أنه وقع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن إنشاء فريق عمل استراتيجي لوضع ميثاق شراكة استراتيجية بين البلدين مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تفتح آفاقا جديدة للشراكة في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والروابط الإقليمية والدفاع ووالان وغيرها.