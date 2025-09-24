الرئيس إلهام علييف: اكثر من 50 الف شخص يقيم ويعامل ويتعلم على أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن أرمينيا قد دمرت وخربت المئات من مدن وقرى أذربيجان خلال احتلالها إياها بجانب هدمها 65 مسجدا عمداً مؤكدا أن هذه كانت سياسة أرمينيا التي كانت تدار من طرف الجناة العسكريين خلال الفترة الممتدة 30 سنة.

وشدد الرئيس علييف على "أننا نعيد بناء وإصلاح وإعمار القرى والمدن المدمرة والمخربة وقد بدأ أكثر من 50 ألف شخص يقيم ويعمل ويتعلم على الأراضي المحررة من الاحتلال ضمن برنامج الدولة الأول للعودة الكبرى.