"هدية كبرى" بافتتاح مدرسة حديثة بتمويل من مؤسسة حيدر علييف بقرية ساعتلي النائية

نباتكند، ساعتلي، 26 سبتمبر، أذرتاج

تم افتتاح المبنى الجديد لمدرسة نباتكند الثانوية الكاملة التي تحمل اسم إكرام آغاييف في قرية نباكند النائية بولاية ساعتلي الأذربيجانية بعد أن تولت مؤسسة حيدر علييف مبادرة بناء مبنى جديد ليحل محل المبنى القديم الذي يعود تاريخه إلى عام 1937 ولم يعد صالحًا للاستخدام. ويُنظر إلى هذا المرفق الذي يتسع لـ 624 طالبًا على أنه نتيجة لاهتمام الدولة بالتعليم.

وبدأ بناء المجمع الذي يتألف من أربعة طوابق وأربعة أجنحة في مايو 2024م وقد تم تجهيز المبنى المدرسي الجديد بالكامل بالأثاث اللازم والمعدات البصرية الحديثة بما في ذلك فصول دراسية ومختبرات للفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية إضافة إلى قاعات للتدريب العسكري والطب والتدريب المهني وقاعات للرياضة والاحتفالات.

وأكد المسؤولون المحليون وممثل المؤسسة الذين حضروا الافتتاح على تطوير البنية التحتية التعليمية في القرى النائية خلال السنوات الأخيرة.

ووصف المعلم وقار حسينوف المبنى الجديد بأنه "أكبر هدية" للموظفين معرباً عن شكره لمبادرة المؤسسة. كما عبرت الطالبة خمار تهمزوفا التي تذكرت الظروف الباردة والسيئة في المبنى القديم عن أملها في أن تساهم الفصول الدراسية الجديدة والواسعة والمشرقة في تحسين درجاتهم.

وتم تجميل المنطقة المحيطة بالمدرسة وزراعتها وتركيب أنظمة إضاءة حديثة.