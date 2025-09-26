 انطلاق بطولة كرة القدم في ألعاب رابطة الدول المستقلة: منتخب أذربيجان تحت 16 عامًا يهزم طاجيكستان بحد أدنى من الأهداف

غابالا، 27 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت بطولة كرة القدم المدرجة ضمن برنامج الدورة الثالثة لألعاب رابطة الدول المستقلة التي تستضيفها أذربيجان في ملعب مدينة غابالا يوم 27 سبتمبر.

وتتنافس في البطولة فرق تحت 16 عامًا من الستة بلدان أذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وبيلاروس والاتحاد الروسي وأوزبكستان.

وفي المباراة الافتتاحية، استقبل المنتخب الأذربيجاني للشباب بقيادة عاقل نبييف نظيره الطاجيكستاني من نفس الفئة العمرية وقبل انطلاق المباراة تم الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لذكرى شهداء حرب الوطن.

وحقق المنتخب الأذربيجاني بداية موفقة للبطولة بفوزه على منافسه بنتيجة 1-0 بفضل الهدف الذي سجله نهاض حسينزاده في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء.

وستقام المباراة الأخرى لهذا اليوم بين منتخبي بيلاروس والاتحاد الروسي.

ومن المقرر اختتام منافسات كرة القدم في 4 أكتوبر.