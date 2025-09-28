اربيجان تحرز أول ميدالية ذهبية في دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة

جويجول، 29 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت الجولات النهائية لمنافسات السامبو في الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي تستضيفها أذربيجان لأول مرة.

وفي المباراة النهائية التي أُقيمت في مجمع جويجول الأولمبي الرياضي فاز ممثل أذربيجان عبد اللطيف موساييف في الوزن الـ 53 كغ على الأوزبكستاني غمزت ماكستييف ليضمن بذلك أول ميدالية ذهبية للبلد في الدورة.

ومن المقرر أن يتنافس أربعة رياضيين أذربيجانيين آخرين في نهائيات اليوم.

يُذكر أن دورة الألعاب التي يشارك فيها 1624 رياضياً من 13 بلدا ستُختتم في 8 أكتوبر.