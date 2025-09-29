رئيس وزراء أذربيجان في مينسك: الاتجاهات التكنولوجية هي أساس التنمية المستدامة في استراتيجيات الرقمنة الوطنية

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

شارك رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في الجلسة العامة التي عُقدت في مينسك تحت عنوان "تحالف التكنولوجيات الجديدة: بناء صناعة المستقبل".

وأشار رئيس الوزراء في خطابه إلى أن الرقمنة والتحول التكنولوجي يكتسبان أهمية بالغة للاقتصاد الأذربيجاني في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد أسدوف أن التنمية المستدامة تعتمد بشكل مباشر على القدرة على "توجيه الاتجاهات التكنولوجية استراتيجياً". وشدد على أن أذربيجان تنفذ مبادرات وطنية مثل "مفهوم التنمية الرقمية" و"استراتيجية الذكاء الاصطناعي" و"استراتيجية تطوير الاقتصاد الرقمي" لضمان نمو اقتصادي مستدام وتنافسي.

وأشار رئيس الوزراء إلى دور مركز تحليل وتنسيق الثورة الصناعية الرابعة وهو أحد المراكز العالمية الـ 24 التابعة لشبكة المنتدى الاقتصادي العالمي ومساهمته في التكيف التكنولوجي للبلاد.

وذكر رئيس الوزراء الأذربيجاني أسدوف أن سياسة التصنيع في أذربيجان لا تُنفذ كجزء من السياسة الاقتصادية فقط، بل ولكن كأساس للتنمية المستدامة طويلة الأمد أيضاً وأن المناطق الصناعية المنشأة تشجع الابتكار. واستشهد بحصول مصنعي "بِتكيم" و"ستار" التابعين لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار على جائزة مرموقة من المنتدى الاقتصادي العالمي كأفضل المنشآت الصناعية المتقدمة رقمياً، كمثال على الاعتراف العالمي بإنجازات أذربيجان.