التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الرابع من الحرب الوطنية:

* اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا بأفراد لجيش أذربيجان يتلقون العلاج لدى المستشفى العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع بعد إصابتهم جراء استفزازات أرمينيا العسكرية.

* رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل اتصل بالرئيس إلهام علييف هاتفيا. وأحاط رئيس الدولة شارل ميشيل علما باستفزازات أرمينيا العسكرية المستمرة ضد أذربيجان وما ينجم عنه من التطورات. وابلغ رئيس الدولة أن جيش أذربيجان يشن عمليات الهجوم المضاد ردا على ذلك.

* نشرت وزارة الدفاع بيانا حول مواصلة جيش أذربيجان عمليات الهجوم المضاد الحاسمة. وقالت فيه إن اكثر من ثلاث مائة وألفي فرد لجيش أرمينيا لقوا مصرعهم خلال الأربعة أيام التي مضت على بدء عمليات الهجوم المضاد بجانب تدمير نحو ثلاثين ومائة دبابة والمعدات المدرعة الأخرى ونحو مائتي المعدات المضادة للصواريخ وأنظمة راجمات الصواريخ والألغام والهاون واكثر خمس وعشرين من منظومات الدفاع الدوي وست مقرات القيادة والإدارة ونقاط المراقبة القيادية وخمسة مستودعات للأسلحة والمعدات القتالية واكثر من خمسين من الأسلحة المضادة للدبابات واكثر من خمس وخمسين من وسائل النقل العسكرية تدميرا بجانب ثماني راجمات الصواريخ المتعددة من نوع غراد لجيش أرمينيا خلال مجرد الثلاثين من أيلول.

* قالت النيابة العامة الأذربيجانية في بيان إن مدنيا لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرين جراء إطلاق قوات أرمينيا قذيفة مدفعية في مدينة هوراديز في ولاية فضولي وبذلك وصل عدد القتلى من المدنيين المسالمين الى خمسة عشر مدنيا وعدد المصابين بجروح الى تسعة وأربعين مدنيا.